MinTic radica proyecto de ley para establecer tarifa de internet fijo más económica para estrato 1

MinTic radica proyecto de ley para establecer tarifa de internet fijo más económica para estrato 1

A través de este proyecto, se busca reconocer el internet como un derecho fundamental y de ese modo reducir la “pobreza de internet” que ronda el 22 % de la población.

internet considerado el más rápido del mundo_grok.jpg
El internet más rápido del mundo
Foto: Grok
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:37 p. m.

El proyecto de ley titulado “Internet Solidario”, radicado por el ministro de las TIC, Julián Molina, ante el Congreso de la República, tiene el objetivo de ampliar el acceso a internet de los colombianos, la cual, según dice el mismo proyecto, se encuentra sumida en una “pobreza de internet” que afecta al 22 % de la población, haciendo de ese modo, que este servicio deje de ser un lujo.

Según MinTic, los hogares más pobres del país destinan “más del 30% de sus ingresos para pagar internet”, mientras que esa misma inversión en los estratos más altos no supera el 0,5 % de sus ingresos. Por esto, el proyecto plantea mecanismos de solidaridad para lograr que el internet se transforme en un servicio básico.

Para esto usan los colombianos el internet ImageFX 1.jpg
Para esto usan los colombianos el internet
Foto: creada con IA ImageFX

Las medidas más importantes con las que cuenta el proyecto constan de 3 puntos fundamentales. En primer lugar, crearán unos Planes Especiales de Internet para la Equidad, esto con el fin de que existan tarifas bajas dirigidas a las poblaciones vulnerables. En segundo lugar, crear una tarifa regulada para el estrato 1 para que estos tengan acceso fijo a internet con un costo aproximado de $35.000 pesos mensuales. Por último, también buscarían crear un Subsidio Solidario Digital, el cual cubriría hasta el 55 % de la factura de los hogares del estrato 1 en Sisben A.

Para la financiación de este subsidio, se solicitará un aporte adicional del 30 % en las facturas de los usuarios de los estratos 5 y 6, y de clientes industriales y comerciales, exceptuando a las micro y pequeñas empresas. Además, se buscará fortalecer las funciones del ministro TIC en materia de políticas públicas, inspección, vigilancia y control para garantizar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.

