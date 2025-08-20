MinTic radica proyecto de ley para establecer tarifa de internet fijo más económica para estrato 1

El proyecto de ley titulado “Internet Solidario”, radicado por el ministro de las TIC, Julián Molina, ante el Congreso de la República, tiene el objetivo de ampliar el acceso a internet de los colombianos, la cual, según dice el mismo proyecto, se encuentra sumida en una “pobreza de internet” que afecta al 22 % de la población, haciendo de ese modo, que este servicio deje de ser un lujo.
Según MinTic, los hogares más pobres del país destinan “más del 30% de sus ingresos para pagar internet”, mientras que esa misma inversión en los estratos más altos no supera el 0,5 % de sus ingresos. Por esto, el proyecto plantea mecanismos de solidaridad para lograr que el internet se transforme en un servicio básico.
Las medidas más importantes con las que cuenta el proyecto constan de 3 puntos fundamentales. En primer lugar, crearán unos Planes Especiales de Internet para la Equidad, esto con el fin de que existan tarifas bajas dirigidas a las poblaciones vulnerables. En segundo lugar, crear una tarifa regulada para el estrato 1 para que estos tengan acceso fijo a internet con un costo aproximado de $35.000 pesos mensuales. Por último, también buscarían crear un Subsidio Solidario Digital, el cual cubriría hasta el 55 % de la factura de los hogares del estrato 1 en Sisben A.
Para la financiación de este subsidio, se solicitará un aporte adicional del 30 % en las facturas de los usuarios de los estratos 5 y 6, y de clientes industriales y comerciales, exceptuando a las micro y pequeñas empresas. Además, se buscará fortalecer las funciones del ministro TIC en materia de políticas públicas, inspección, vigilancia y control para garantizar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.