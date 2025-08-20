MinTic radica proyecto de ley para establecer tarifa de internet fijo más económica para estrato 1

El proyecto de ley titulado “Internet Solidario”, radicado por el ministro de las TIC, Julián Molina, ante el Congreso de la República, tiene el objetivo de ampliar el acceso a internet de los colombianos, la cual, según dice el mismo proyecto, se encuentra sumida en una “pobreza de internet” que afecta al 22 % de la población, haciendo de ese modo, que este servicio deje de ser un lujo.

Según MinTic, los hogares más pobres del país destinan “más del 30% de sus ingresos para pagar internet”, mientras que esa misma inversión en los estratos más altos no supera el 0,5 % de sus ingresos. Por esto, el proyecto plantea mecanismos de solidaridad para lograr que el internet se transforme en un servicio básico.

Para esto usan los colombianos el internet Foto: creada con IA ImageFX

Las medidas más importantes con las que cuenta el proyecto constan de 3 puntos fundamentales. En primer lugar, crearán unos Planes Especiales de Internet para la Equidad, esto con el fin de que existan tarifas bajas dirigidas a las poblaciones vulnerables. En segundo lugar, crear una tarifa regulada para el estrato 1 para que estos tengan acceso fijo a internet con un costo aproximado de $35.000 pesos mensuales. Por último, también buscarían crear un Subsidio Solidario Digital, el cual cubriría hasta el 55 % de la factura de los hogares del estrato 1 en Sisben A.

Para la financiación de este subsidio, se solicitará un aporte adicional del 30 % en las facturas de los usuarios de los estratos 5 y 6, y de clientes industriales y comerciales, exceptuando a las micro y pequeñas empresas. Además, se buscará fortalecer las funciones del ministro TIC en materia de políticas públicas, inspección, vigilancia y control para garantizar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.