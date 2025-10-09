MinTic confirma desembolso millonario para el proyecto de fibra óptica del presidente Petro

El plan del presidente Petro de conectar la Amazonía con América Latina y el mundo, a través de fibra óptica, ya recibió el aval fiscal. Desde Bruselas, el mandatario, durante su intervención en el II Foro Global Gateway de la Unión Europea, destacó que la fibra óptica ya llegó subfluvialmente desde Belém de Pará, en Brasil y que su extensión por los ríos amazónicos, como el Putumayo, permitiría conectar el Atlántico con el Pacífico y, así mismo, llegar hasta China.

“Brasil y Colombia han hecho un acuerdo que, a través de la selva amazónica, la fibra óptica ya está subfluvial por todos los ríos del Amazonas y si nosotros la extendemos al río Putumayo, nos pondría de cara en todo el océano pacífico y de ahí, a China”, aseguró el presidente.

Y, aunque las declaraciones del mandatario fueron polémicas y parecían imposibles, la Ministra de las TIC, Carina Murcia anunció desde Bruselas que un Confis comprometió recursos por 683.000 millones de pesos para ejecutar el plan entre 2026 y 2035, de los cuales 672.000 millones serán aportados por la Nación.



Según el gobierno, el proyecto beneficiará a más de 227.000 personas y 100.000 hogares en los departamentos de Putumayo y Amazonas, impulsando servicios como la educación virtual, la telemedicina, el comercio electrónico y el teletrabajo.

La ministra Murcia subrayó que este avance responde a una instrucción directa del presidente Petro y marca un paso decisivo para que Colombia se convierta en el corazón de la conectividad mundial, con el respaldo de Brasil y la Unión Europea.

Además, el aval fiscal, según la ministra, permitirá continuar con la construcción del Conpes de importancia estratégica, que garantizará la financiación hasta 2035 y consolidará un anillo de conectividad internacional para fortalecer la soberanía tecnológica del país.