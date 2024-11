Denuncian problemas con servicios de ETB en Bogotá: esto responde la compañía

Blu Radio conoció el testimonio de un ciudadano que denuncia problemas en los servicios de ETB al interior de la Torre Central Davivienda en Bogotá. Según afirmó esta persona, son alrededor de 300 oficinas y unos 20 locales comerciales del edificio que no cuentan con internet y/o telefonía desde el pasado 8 de octubre del 2024.

“Todos hemos hecho múltiples llamadas a la línea de atención de ETB, se han presentado múltiples PQRs. Me enteré, por ejemplo, que la Cámara de Comercio de Bogotá, la sede de Salitre, también está sin internet y no solamente es el Edificio Torre Central Davivienda, sino que son varios conjuntos residenciales y edificios de la zona”, dijo el denunciante.

Según afirma el representante de los ciudadanos, a la fecha han solicitado múltiples visitas por parte de los técnicos de la entidad. Sin embargo, “nunca aparecen o, si aparecen, no nos enteramos porque, teóricamente, la falla está fuera del edificio”. A esto se le suma que desde la entidad le piden a los ciudadanos que instalen la nueva fibra óptica para solucionar el problema; algo que igualmente sigue sin suceder.

“Yo he pasado peticiones, he convocado a la Procuraduría, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Servicios Públicos. Todos estamos desesperados porque no nos han dado una solución y llevamos más de un mes sin el servicio. Eso afecta nuestra actividad comercial”, continúa la denuncia.

¿Qué respondió ETB?

Frente a lo expuesto, Blu Radio se contactó con ETB para entender más a detalle la situación. La entidad aseguró que, a raíz de las obras del Metro de Bogotá, han sufrido afectaciones. Según afirman, se han visto obligados a revisar unos 11 kilómetros entre las alcantarillas para encontrar los puntos afectados. “Adicionalmente, al encontrarse en obra esa zona de la ciudad, nuestra infraestructura queda expuesta y la misma red ha sufrido eventos de vandalismo”, afirman desde ETB.

La compañía dijo que el servicio ya funciona correctamente desde el pasado viernes 22 de noviembre. Sin embargo, los ciudadanos le confirmaron a Blu Radio que, a la fecha de publicación de esta noticia, sigue sin solucionarse el problema. “El teléfono está totalmente muerto, estamos sin línea telefónica. Vamos a intentar entrar a internet y evidenciamos que no tenemos el servicio”, dijo una de las personas.

Por todo lo anterior, los denunciantes piden que les resuelvan esta situación inmediatamente, pues la falta de los servicios ha afectado el desempeño de sus locales comerciales. “Lo que estamos concluyendo es que ellos no están interesados; no sé por qué razón no quieren prestar, o seguir prestando el servicio; por alguna reglamentación, alguna norma de telefonía e internet por línea cobre”, finalizó la persona.