En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Por primera vez en ocho años, ETB reporta resultados positivos y señales de recuperación

Por primera vez en ocho años, ETB reporta resultados positivos y señales de recuperación

Los resultados respaldan el nuevo enfoque estratégico diseñado para recuperar la sostenibilidad financiera de la compañía y posicionarla como un actor clave en la provisión de infraestructura.

La empresa de telefonía ETB implementará una nueva red de negocios.
ETB (Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá), es la compañía de telecomunicaciones más antigua de Colombia.
Foto: Alcaldía de Bogotá
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad