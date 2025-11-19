Por primera vez en ocho años, ETB reporta resultados positivos y señales de recuperación

ETB informó este miércoles que alcanzó una utilidad trimestral tras ocho años sin resultados positivos, consolidando los primeros efectos de su plan de transformación.

La compañía reportó un crecimiento del 25 % en su Ebitda operacional frente al mismo periodo del año anterior, además de un saldo de caja positivo y un incremento del 3 % en sus ingresos operacionales.

En este tercer trimestre de 2025, uno de los logros más destacados fue pasar de una pérdida de $100.168 millones (entre julio y octubre de 2024) a una utilidad neta de $10.723 millones en 2025.

Estos avances, según la empresa, se lograron sin recurrir a ingresos extraordinarios, lo que evidencia una operación más eficiente y orientada a fortalecer la actividad principal del negocio: los servicios, la tecnología y la atención al cliente.



Foto: Blu Radio - ETB

“Empezamos a ver lo que podemos ser si creemos y creamos con propósito”, dijo Diego Molano, presidente de ETB, destacando además que el desempeño reciente demuestra que la tecnología, lejos de ser un privilegio, debe entenderse como un habilitador de oportunidades y motor del desarrollo empresarial y social.

Durante el acumulado de enero a septiembre de 2025, ETB obtuvo ingresos operacionales por $1,12 billones, impulsados principalmente por la consolidación de soluciones tecnológicas para el sector empresarial y entidades públicas, así como por los avances del proyecto Centros Digitales.

Además, los resultados respaldan el nuevo enfoque estratégico diseñado para recuperar la sostenibilidad financiera de la compañía y posicionarla como un actor clave en la provisión de infraestructura y servicios tecnológicos avanzados.