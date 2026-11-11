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Blu Radio  / Economía  / ETB pasó de pérdidas a ganancias en su operación: reportó $170.261 millones en 2026

ETB pasó de pérdidas a ganancias en su operación: reportó $170.261 millones en 2026

Entre enero y septiembre, la empresa mejoró sus resultados, aumentó sus ingresos un 5,4 % y redujo sus gastos un 11,5 %. Sin embargo, todavía registra pérdidas al hacer el balance total.

Personal de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) realiza una actividad promocional en una calle de la ciudad para dar a conocer sus servicios.
Personal de ETB participa en una jornada de promoción comercial en las calles de Bogotá para acercar sus servicios a los ciudadanos.
Foto X: @ETB
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) logró darle la vuelta a sus resultados durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, la empresa obtuvo ganancias por $170.261 millones en su actividad principal, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por $24.868 millones. Esto representa una mejora de casi $195.130 millones.

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Este resultado se explica, principalmente, porque la empresa recibió más dinero por sus servicios y gastó menos en su funcionamiento. Sus ingresos totales llegaron a $1,2 billones, un crecimiento del 5,4 % frente al año pasado. Al mismo tiempo, redujo sus gastos en un 11,5 %: pasó de $908.484 millones a $803.829 millones, es decir, ahorró más de $104.600 millones.

247021_Foto: Blu Radio - ETB
Foto: Blu Radio - ETB

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Otro de los resultados que mejoró fue el dinero que genera la operación del negocio. En los primeros nueve meses del año llegó a $415.304 millones, un aumento del 67,1 % frente al mismo periodo de 2025, cuando había alcanzado $248.514 millones.

Sin embargo, la empresa todavía no logra cerrar sus cuentas en terreno positivo. Entre enero y septiembre registró pérdidas por $11.420 millones, aunque la cifra es mucho menor que la del año pasado, cuando las pérdidas llegaron a $56.015 millones. Esto significa que logró reducirlas en un 79,6 %.

El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados muestran que el plan de transformación de la empresa está dando frutos. No obstante, reconoció que todavía enfrenta dificultades financieras y necesita cuidar sus recursos para seguir mejorando sus cuentas.

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