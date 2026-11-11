ETB pasó de pérdidas a ganancias en su operación: reportó $170.261 millones en 2026

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) logró darle la vuelta a sus resultados durante los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, la empresa obtuvo ganancias por $170.261 millones en su actividad principal, mientras que en el mismo periodo de 2025 había registrado pérdidas por $24.868 millones. Esto representa una mejora de casi $195.130 millones.

Este resultado se explica, principalmente, porque la empresa recibió más dinero por sus servicios y gastó menos en su funcionamiento. Sus ingresos totales llegaron a $1,2 billones, un crecimiento del 5,4 % frente al año pasado. Al mismo tiempo, redujo sus gastos en un 11,5 %: pasó de $908.484 millones a $803.829 millones, es decir, ahorró más de $104.600 millones.

Foto: Blu Radio - ETB

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Otro de los resultados que mejoró fue el dinero que genera la operación del negocio. En los primeros nueve meses del año llegó a $415.304 millones, un aumento del 67,1 % frente al mismo periodo de 2025, cuando había alcanzado $248.514 millones.

Sin embargo, la empresa todavía no logra cerrar sus cuentas en terreno positivo. Entre enero y septiembre registró pérdidas por $11.420 millones, aunque la cifra es mucho menor que la del año pasado, cuando las pérdidas llegaron a $56.015 millones. Esto significa que logró reducirlas en un 79,6 %.



El presidente de ETB, Diego Molano Vega, aseguró que estos resultados muestran que el plan de transformación de la empresa está dando frutos. No obstante, reconoció que todavía enfrenta dificultades financieras y necesita cuidar sus recursos para seguir mejorando sus cuentas.