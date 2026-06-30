Exportaciones de servicios en Colombia crecen 11,3% en primer trimestre de 2026

Las exportaciones de servicios de Colombia alcanzaron los US$5.341,5 millones durante el primer trimestre de 2026. El resultado estuvo impulsado principalmente por los segmentos de viajes y transporte, que concentraron más de dos tercios de las ventas externas del sector.

Las cifras muestran una mayor participación de los bienes y servicios no minero-energéticos dentro de la estructura exportadora del país. Al sumar las exportaciones de servicios con las ventas externas de bienes no minero-energéticos, que entre enero y marzo llegaron a US$6.478,7 millones, la canasta exportadora no minera alcanzó los US$11.820,2 millones.

Este volumen representó el 61,7 % del total exportado por Colombia durante el periodo analizado, una participación superior a la meta establecida para 2026, fijada en 55,8 %. Los datos, entregados por Fontur, reflejan una mayor relevancia de actividades asociadas a la generación de valor agregado y a sectores distintos de la industria extractiva.

De acuerdo con la información de la balanza de pagos del Banco de la República, revisada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el desempeño de las exportaciones de servicios estuvo estrechamente ligado al dinamismo del turismo y a la movilidad internacional de pasajeros.



Los rubros de viajes y transporte concentraron el 67 % de las exportaciones de servicios registradas entre enero y marzo de este año. Dentro de esta composición, el segmento de viajes representó el 50,1 % de la canasta exportadora de servicios y registró ventas por US$2.677 millones, cifra que equivale a un crecimiento de 9,5 % frente al mismo trimestre de 2025.

Por su parte, el transporte participó con el 16,8 % del total exportado en servicios y alcanzó ventas por US$898 millones. Este componente presentó un aumento de 11 % respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el transporte de pasajeros.

El comportamiento de estos indicadores coincide con las estrategias de promoción internacional que buscan fortalecer la presencia de Colombia en mercados turísticos estratégicos. En este contexto, las acciones orientadas a posicionar al país como destino de múltiples experiencias han contribuido al crecimiento de actividades vinculadas con la llegada de visitantes y la prestación de servicios asociados.

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Servicios técnicos vinculados al comercio

Además de los sectores relacionados con el turismo, otros servicios empresariales también mostraron un desempeño destacado. Esta categoría, que incluye servicios técnicos vinculados al comercio, consultoría y apoyo empresarial, representó el 16,4 % de las exportaciones de servicios.

Durante el primer trimestre de 2026, este segmento exportó US$874,7 millones, lo que significó un incremento de 11,7 % frente al mismo periodo de 2025. Su crecimiento evidencia la participación cada vez mayor de actividades especializadas dentro de la oferta exportadora nacional.

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, destacó que los resultados reflejan avances en la ampliación y sofisticación de la oferta exportable del país. Según señaló, el incremento de la participación de bienes y servicios no minero-energéticos muestra una estructura exportadora con mayor diversidad y nuevas fuentes de generación de divisas.

Las cifras del primer trimestre consolidan una tendencia en la que una porción cada vez más significativa de los ingresos provenientes del comercio exterior se origina en actividades de servicios y en sectores productivos distintos de los tradicionales componentes minero-energéticos.

Con estos resultados, los bienes y servicios no minero-energéticos continúan ganando espacio dentro del comercio exterior colombiano, respaldados por el crecimiento del turismo, el fortalecimiento de los servicios empresariales y la expansión de actividades con mayor valor agregado.

“Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza”

Estos resultados reflejan el impacto de los esfuerzos de promoción que adelanta el país para posicionar a Colombia como un destino turístico competitivo. A través de la campaña “Descubre la diversidad de Colombia, el País de la Belleza”, se fortalece el posicionamiento de la oferta turística nacional en mercados estratégicos y consolidando la imagen de Colombia como un destino capaz de ofrecer múltiples experiencias en un mismo territorio.

Es así como la promoción del país se articula con los objetivos de transformación productiva, generación de divisas y desarrollo económico territorial, contribuyendo a fortalecer al turismo como uno de los sectores clave para el crecimiento de las exportaciones no minero-energéticas.