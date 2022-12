Exportaciones no se verán afectadas por hongo en bananos: Gobierno

En las últimas horas, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) descartaron que el hallazgo de este tipo de hongo denominado técnicamente como fusarium raza 4 tropical, Foc R4T, pueda tener un impacto negativo en las exportaciones de banano.

“En este momento las plantaciones están siendo destruidas y se han tomado las medidas para contener la presencia del hongo en estos predios, para evitar que llegue al resto del territorio nacional”, afirmó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, al asegurar que no afectará las exportaciones ni la producción.

“El hongo no va en la fruta, es simplemente el material vegetal y la tierra. En segundo lugar, el banano, al no infectarse del hongo, no tiene riesgo para el consumo humano", agregó.

Cabe anotar que este hongo ataca la planta del banano y es temido por los productores por su rápida propagación, la cual puede perdurar por 30 años o más en los suelos.

Por su parte, Jaime Cárdenas, subgerente de protección vegetal del ICA, afirmó que esta enfermedad no tiene ningún efecto en la salud pública, haciendo un llamado a los colombianos a seguir comprándola con tranquilidad ya que su consumo no trae ningún riesgo.

Asimismo, explicó que se le conoce como “mal de Panamá” porque en la década de los 40 y 50 se tuvieron los primeros reportes en ese país, pero de la raza 1. “Ahora se trata de la raza 4, que es como una mutación del hongo”, explicó Cárdenas.

Reiteró, además, que los mercados internacionales de banano no se verán afectados a causa de esta situación sanitaria, ya que los diferentes países que tienen el mismo han continuado con su producción y exportación.

Por último, informaron que continuarán atentos al desarrollo del plan de contingencia, puesto en marcha que comprende el refuerzo de cuatro puestos de control existentes y la implementación de dos nuevos para controlar la movilización, la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las fincas ubicadas en la zona fronteriza con Venezuela, donde se dio la alerta temprana, así como el establecimiento de la cuarentena y el trabajo articulado en pasos de frontera, puertos y aeropuertos.

