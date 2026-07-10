Fedecafé seguirá manejando el fondo de estabilización de precios del café

La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Hacienda firmaron una prórroga de cinco meses del acuerdo que permite hoy la administración del Fondo de Estabilización del Precios para los cafeteros.

El fondo busca apoyar a los cafeteros colombianos durante las épocas de bajos precios internacionales del café y generar ahorros durante las bonanzas

La prórroga es consecuencia de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dejar en manos del siguiente gobierno el futuro del Fondo Nacional del Café, cuya administración también se extendió por 5 meses. El Fondo del Café administra un aporte parafiscal de 6 centavos de dólar por libra y los destina a actividades como la asistencia técnica a los cafeteros, la garantía de compra del café y por su puesto la gestión de la marca Juan Valdez que es propiedad de los cafeteros.

"Es un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo. Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero", señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón.



Colombia produce cerca de 13 millones de sacos de café al año y unas 549.000 familias viven de este cultivo en el país.