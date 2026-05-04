Aumenta el precio del ACPM en 200 pesos: así quedó el valor del galón

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó un nuevo incremento en el precio del ACPM (diésel) en Colombia. A partir de este lunes 4 de mayo, los transportadores y conductores de vehículos de carga en Colombia enfrentan un nuevo ajuste de aproximadamente $200. Esta medida se suma al alza de $400 aplicada a la gasolina corriente, elevando el valor promedio de los combustibles en las 13 ciudades principales del país.



Precio del ACPM por ciudades en Colombia

De acuerdo con el reporte oficial de precios vigentes, el valor del diésel varía según la ubicación geográfica:



Cali: registra uno de los precios más altos con $11.724 por galón.

registra uno de los precios más altos con $11.724 por galón. Villavicencio y Pereira: los valores se ubican en $11.676 y $11.663 respectivamente.

los valores se ubican en $11.676 y $11.663 respectivamente. Bogotá: el galón de ACPM quedó fijado en $11.576.

el galón de ACPM quedó fijado en $11.576. Medellín: el precio de referencia es de $11.601.

el precio de referencia es de $11.601. Zonas de frontera: Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos con $9.453 y $10.496, respectivamente.

Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos con $9.453 y $10.496, respectivamente. El promedio ponderado para las capitales principales tras este ajuste se sitúa en $11.282.

Precio de la gasolina y el ACPM en mayo de 2026 Foto: CREG

Este ajuste en el diésel tiene un impacto directo en la economía y preocupa a diferentes sectores, especialmente en el transporte de carga y de pasajeros, lo que podría reflejarse en el costo de bienes y servicios en el país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que la decisión de incrementar los precios busca revertir las reducciones de $500 realizadas entre febrero y marzo, motivadas en su momento por una mejora en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Ávila argumentó que el alza internacional del petróleo, impulsada por conflictos en Medio Oriente, hace insostenible el esquema previo. El funcionario fue enfático al declarar que "no tiene sentido ni es viable para el país mantener subsidios a la gasolina" bajo las condiciones actuales de mercado. Finalmente, subrayó que aplicar este ajuste es "lo responsable y lo conveniente" para las finanzas públicas.