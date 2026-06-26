¿Por qué el 80 % de los colombianos se arrepiente de cómo gasta su dinero?

Ahorrar, invertir o construir un patrimonio sigue siendo un reto para gran parte de los colombianos. Sin embargo, de acuerdo con una tesis las dificultades económicas no siempre están relacionadas únicamente con el nivel de ingresos.

El 80 % de colombianos se arrepiente de cómo gasta su dinero

La tesis fue presentada por el empresario y escritor Luis Fernando Urrego en su libro FE: Finanzas Emocionales. Según el autor, las emociones, las creencias y los patrones familiares también influyen en la manera en que las personas administran su dinero, una hipótesis que toma relevancia al considerar que, según el Índice de Arrepentimiento Financiero, cerca del 80% de los colombianos asegura arrepentirse de cómo gasta ingresos extraordinarios, como la prima.

Según Urrego, el comportamiento financiero está determinado en gran medida por experiencias de vida, miedos y modelos aprendidos dentro del núcleo familiar. A partir de su experiencia formando a más de 10.000 personas, sostiene que muchas decisiones de gasto, ahorro e inversión responden a creencias inconscientes más que a la falta de conocimientos sobre finanzas.



"Las experiencias de escasez, fidelidades familiares ocultas y modelos en el núcleo familiar determinan las decisiones que tomamos con el dinero", explica el autor en el documento.

Desde esta perspectiva, el empresario afirma que aumentar los ingresos no garantiza una mejor salud financiera si las personas continúan repitiendo patrones que afectan sus decisiones económicas. En ese sentido, plantea que comprender la relación emocional con el dinero puede ser un complemento a la educación financiera tradicional.

Dinero colombiano, pesos colombianos Foto: Blu Radio

Las cifras muestran los desafíos financieros del país

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La reflexión también se apoya en indicadores que evidencian las dificultades económicas que enfrentan muchos colombianos. Según un estudio de Bitfinex Securities, menos del 2 % de la población participa en instrumentos de inversión.

A esto se suman cifras recientes del DANE, que muestran que solo cerca del 35 % de los hogares cuenta con vivienda propia, mientras que el 55,3 % de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad laboral.

De acuerdo con el documento, estos datos reflejan las dificultades que existen para construir patrimonio y acceder a mecanismos de inversión que permitan mejorar el bienestar económico a largo plazo.

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Una visión diferente sobre la educación financiera

A partir de estos elementos, Urrego propone ampliar la conversación sobre las finanzas personales y no limitarla a conceptos como presupuesto, ahorro o inversión. Según el autor, también es necesario identificar las creencias y hábitos que influyen en las decisiones económicas para desarrollar una relación más consciente con el dinero.

Aunque esta postura corresponde a la tesis planteada por el empresario en su libro, coincide con la idea de que las decisiones financieras no dependen exclusivamente del nivel de ingresos, sino también de factores relacionados con el comportamiento humano y los hábitos adquiridos a lo largo de la vida.

