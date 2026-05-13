Qué es el Forex, cómo funciona y por qué impacta la economía mundial en tiempo real

A la hora de pensar en su economía diaria, los colombianos y colombianas han incorporado a un gran aliado: el sector de las inversiones online. Entre los mercados más elegidos, figura el sector Forex. ¿Por qué podríamos afirmar que es uno de los más importantes? Conoce de qué se trata, en el siguiente artículo.

¿Qué es el Forex y por qué mueve a toda la economía?

A la hora de entender al Forex, es importante pensar que el mercado financiero más grande de todos no se encuentra en una sola ciudad ni tiene un horario. Funciona las 24 horas de los días hábiles y conecta a bancos, empresas, inversores y gobiernos de todas partes. Los movimientos de transacciones se cuentan de a billones todos los días.

De esta manera, para empezar a invertir en Forex hay que saber que es un mercado que forma parte de la vida diaria de las personas. Cuando se cambian divisas para realizar un viaje o un pago, es este mercado el que determina los precios de las dos monedas. En la era digital, este proceso se ha agilizado aún más y la velocidad del mercado es mucho mayor.



El término “Forex”, en tanto, proviene del término inglés “Foreign Exchange” que se puede traducir como mercado de divisas. Es allí en donde se venden y comprar monedas, sin operar en una bolsa centralizada, sino mediante redes internacionales interconectadas.

¿Cómo funciona el mercado Forex?

A través de pares de divisas, se compara una moneda frente a la otra. Tomemos el ejemplo del par de divisas más comercializado: EUR/USD. En este caso, se mostraría cuántos dólares de Estados Unidos son necesarios para poder comprar un Euro. Si el inversor considera que el Euro aumentará su valor frente al dólar, compra ese par y obtener ganancias entre el precio de compra y el de venta.

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Desde ya, se trata del mercado con más liquidez de todos. La gran cantidad de inversores y los movimientos de dinero que se realizan a diario permiten que las operaciones se puedan llevar con velocidad. Así, una acción puede demorar apenas segundos en llevarse a cabo.

¿Quiénes forman parte del mercado Forex?

Si bien los traders individuales han ganado terreno gracias a las nuevas tecnologías y los brókers en línea, este mercado involucra a actores mucho más grandes. Entre los más importantes, encontraremos a Bancos Centrales de los países, bancos comerciales privados, empresas multinacionales, fondos de inversión e inclusive Gobiernos.

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Si tomamos a los Bancos Centrales, estos pueden influir directamente en el valor de una moneda mediante decisiones que impacten en la tasa de interés o en las políticas monetarias. En tanto, las empresas internacionales utilizan al mercado Forex con el fin de protegerse ante los cambios de precios de las divisas.

¿A qué se debe su enorme popularidad?

Tal y como hemos comentado, el crecimiento de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales facilitaron y democratizaron el acceso a los mercados. El sector Forex, que antes parecía reservado a especialistas, ahora está al alcance de todos los inversores y actores. Su gran flexibilidad horaria y liquidez son factores claves para entender su popularidad.

Ahora bien, no se debe dejar de lado que, como todo movimiento financiero, también tiene su riesgo asociado. Por ejemplo, los cambios de precios entre divisas pueden darse con gran velocidad. Los resultados están lejos de estar garantizados, sino que van a responder a la estrategia del inversor, la cual responderá a la formación y conocimientos previos.

¿Qué factores influyen en el sector Forex?

Por último, se puede pensar cuáles son los factores que impactan en el mercado de divisas. El primero es la ya mencionada tasa de interés impuesta por los Gobiernos y Bancos Centrales. Luego, la inflación es otro punto importante para el mercado Forex. Cuestiones más volátiles e intangibles, como la situación política de un país, también tiene sus consecuencias. Lo mismo sucede con indicadores macroeconómicos.

De esta forma, es tarea del inversor no solo formarse y capacitarse, sino también seguir de cerca las noticias y movimientos que puedan impactar en el mercado de las divisas.

Autor: Monica Fernandez, colaboradora de Avatrade.

*Este artículo se publica por colaboración comercial con la marca Avatrade.

