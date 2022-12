Funcionarios de Ecopetrol sancionados acatarán decisiones adoptadas por Procuraduría

Ecopetrol señaló que los funcionarios investigados por no adelantar todas las medidas pertinentes para que no se hubiera presentado el afloramiento de crudo en el pozo Lizama 158 estarán prestos a acatar las decisiones adoptadas por la Procuraduría...A su vez, Ecopetrol señaló que aún no ha sido notificada de la apertura de dicha investigación ni de las decisiones anunciadas por el organismo de control.

Cabe recordar que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra los presidentes Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades; por los hechos relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida en marzo, por la emanación de crudo en el campo Lizama.

La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y su antecesor Juan Carlos Echeverry.

La Procuraduría, como medida cautelar, ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral, de la regional central, y el gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra Orlando Velandia y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH, respectivamente, y otros seis directivos de la entidad.