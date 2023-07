Gerente de la Federación de Cafeteros espera reunirse con Petro para exponerle situación del sector

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, habló en Mañanas Blu sobre el remezón de los últimos meses por los varios cambios internos que se hicieron desde que asumió la gerencia el 27 de abril, como lo fue la salida de Octavio Castilla, gerente de Almacafé, quien dejó el cargo tras una compra en 2022 que “no cumplió con los estándares” y que, ahora, tiene unos sacos de café estancados que no se han podido vender.

“Lo que yo he evidenciado es que hubo unos procedimientos que no se cumplieron a cabalidad y que ocurrieron en junio, julio y agosto de 2022 y que hoy puso en riesgo esa cadena de custodia y, por eso, la junta tomó la decisión de hacer unos cambios estructurales en Almacafé”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

En ese sentido, aclaró que en ese proceso no hubo dineros públicos o del Fondo Nacional de Café. Además, mencionó, ese café es legal y se puede usar; sin embargo, no se ha podido comercializar.

Reunión con el presidente Petro

Bahamón comentó que ya tuvo reuniones con varios ministros en relación con los proyectos del café colombiano, incluyendo las carteras de Ambiente y Hacienda, pero, hasta el momento, no se ha visto con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la difícil situación del sector.

“Espero tener esa oportunidad de encontrarme con el presidente Gustavo Petro y tomarme un café con el presidente. Siempre lo he dicho, es un deseo indeclinable del vocero de 548.000 familias y por eso hemos venido trabajando con las carteras de su Gobierno (…) Tengo la esperanza que sea una relación armónica”, puntualizó.

Y es que, según aseveró, lo que ha pasado en la caficultura mundial ha impactado a escala; Bahamón aseguró que hay “una descolgada en el precio del café en la cotización de la bolsa en Nueva York”: “Es algo que nos tiene preocupados”.

¿Qué pasó con Almacafé?

Bahamón explicó que en ese periodo de tiempo (mitad de año del 2022) se registró una compra que no cumplía con los estándares y cuando la fábrica de Buen Café recibió las muestras correspondientes, “les levantó la mano y rechazó el café” alegando que no era 100 % colombiano; tenía robusta, que no se produce en Colombia.

“La justa directiva tomó la decisión, no solo de pedirme a Octavio un paso al caso, sino de contratar una empresa multinacional de cazatalentos para seleccionar a esa persona que liderará ese proceso de transformación de Almacafé”, agregó.

