Gobierno afirma que sus contactos con el FMI giran en torno al ajuste fiscal

El Gobierno de Colombia afirmó este miércoles que sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están vinculadas principalmente al ajuste fiscal que pretende adelantar el Ejecutivo.

El ministro de Hacienda, Miguel José Gómez Martínez, explicó -en una rueda de prensa conjunta con el gerente del Banco de la República- que el Gobierno ha planteado una estrategia de ajuste fiscal y austeridad en tres etapas.

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La primera etapa comenzaría con la discusión del presupuesto para 2027, que actualmente prosigue su trámite parlamentario sin contratiempos y sería sometido a votación de las plenarias entre el 13 y el 15 de octubre.

A continuación, como segunda etapa, llegaría la denominada ley de rescate, un proyecto en el que, según Gómez, el Ejecutivo lleva trabajando varias semanas y espera radicarlo en el Congreso "en unos diez o doce días". El ministro no ofreció más detalles al respecto, a la espera de la aprobación del presupuesto.



Por último, llegaría el Plan Nacional de Desarrollo, que según el titular de Hacienda también podrían incluir medidas con impacto sobre el tamaño del Estado y la sostenibilidad de sus finanzas.

Por su parte, el gerente del Banco de la República (central), Leonardo Villar, concedió que la autoridad monetaria "ve con buenos ojos" que el Ejecutivo colombiano esté en conversaciones con el FMI y buscando sanear la situación de las cuentas públicas.

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Villar agregó que el organismo emisor está dispuesto a apoyar las gestiones que sean necesarias si posteriormente se adoptan decisiones sobre programas específicos, créditos u otros asuntos relacionados con el FMI, pero aclaró que por ahora no tiene más elementos para comentar sobre esas conversaciones.

"No se está tratando de negociación sobre los instrumentos del banco", afirmó el gerente, quien también descartó que el proceso esté dirigido, en principio, a respaldar las reservas internacionales del Banco de la República, que consideró "suficientemente grandes".

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"Una salida negociada"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó por sorpresa el pasado domingo su decisión de apelar al FMI -en una alocución pública-, en la que aseguró que el país se encuentra en su situación "más crítica" y que esos contactos persiguen "una salida negociada a la crisis".

"Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario.

Ese fin de semana, varios representantes del Gobierno colombiano se entrevistaron en Bogotá con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke; entre ellos el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro Gómez, y el propio Villar.

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El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios durante la pandemia de la covid-19): el 6,7 % en 2024. El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto del pasado 10 de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

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Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República.