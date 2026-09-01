Gobierno modifica decreto de emergencia económica; saca a Putumayo e incluye a Santander y Caquetá

"Que de conformidad con lo informado en el Reporte Situacional No. 47 de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- (con corte 18:30 del 24 de agosto de 2026), el departamento de Putumayo reportó que sus afectaciones no se derivan del sismo a que hace referencia el presente decreto, razón por la cual fue removido de los reportes; así mismo, manifestó que se adicionan en sus reportes los departamentos de Caquetá y Santander", señala el documento firmado por todo el gabinete.

Es importante recordar que en principio este decreto incluyó a 15 departamentos, la idea de la emergencia es poder emitir decretos con fuerza de ley pero sin pasar por el Congreso, de esta manera se hará más ágil la atención de los damnificados por este terremoto. En este decreto se incluyen además dos departamentos que, en principio, no habían sido incluidos.

Terremoto en Manizales. Foto: Blu Radio.

"Que el no haber incluido inicialmente en el artículo 1 del Decreto 1261 de 2026 a los departamentos de Santander y Caquetá, repercutiría negativamente sobre sus habitantes, toda vez de que su no inclusión dentro del ámbito territorial de la emergencia violaría de manera ostensible el derecho a la igualdad, puesto que a pesar de constatar afectaciones directas producto del sismo del 10 de agosto de 2026 en sus respectivas jurisdicciones, al igual que los restantes entes territoriales señalados en la declaración, aquéllos se verían privados del necesario apoyo estatal para enfrentar la calamidad pública", se lee en el decreto.

Es importante recordar que la emergencia económica tiene un decreto madre, sin embargo, cada ministerio posteriormente publica otros documentos para atender desde cada área a los damnificados. La declaratoria de emergencia es, además, revisada por la Corte Constitucional, que puede ordenar modificaciones si percibe que alguna medida no está encaminada a la atención de las afectaciones.