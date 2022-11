Ingreso solidario, ¿bancos se quedan con $6.000 millones del programa?

A los beneficiarios del Ingreso Solidario les llegan los 160.000 pesos de subsidio sin descuentos, pero eso no quiere decir que los bancos no estén recibiendo dinero por hacer los giros de recursos, es el Gobierno el que está pagando.

Según el senador conservador Efraín Cepeda se estarían quedando con 6.000 millones de pesos de dicho giro.

“Al Gobierno Nacional le cobran 2.100 pesos por cada transacción, son 6.000 mil millones de pesos que se gana el sector bancario. Además, se gana 3millones de colombianos más bancarizados”, señaló Cepeda.

Para Cepeda, estos recursos se podrían destinar al sector de la salud e incluso a salvar empleos.

“Así no es sector bancario, no así no es, pensando solo en el bolsillo propio sin pensar en el dolor de la gente, en el dolor de los colombianos que la mayoría hoy tiene hambre”, expresó el senador.

La respuesta de los bancos y lo que dice el gobierno

Según el decreto que crea el programa Ingreso Solidario, el Ministerio de Hacienda es el encargado de negociar con los bancos cuánto pagará por las transferencias y "podrá fijar los precios y tarifas correspondientes a los productos y servicios que ofrezcan las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles".

Sin embargo, el cálculo del senador Cepeda podría ser superior a lo que el Gobierno está pagando en realidad. En el caso de Bancolombia, la entidad calcula que el costo real de hacer los pagos es de 7.823 por transacción. Sin embargo, está cobrando al Gobierno 1.000 por transacción y está asumiendo la diferencia como 'aporte' al programa.

En los distintos esquemas sociales el Gobierno paga a la banca una comisión por entregar los recursos a los beneficiarios. Por ejemplo, para el programa de Familias en Acción llegó a pagar unos 6.000 por transacción y cada cierto tiempo se hace una nueva licitación que reduce los costos.