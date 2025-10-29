En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Movistar
Señorita Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juan Martín Caicedo Ferrer presentó su renuncia a la presidencia de la CCI

Juan Martín Caicedo Ferrer presentó su renuncia a la presidencia de la CCI

Hasta febrero de 2026 Caicedo realizará la entrega de su cargo como presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Juan Martín Caicedo Ferrer
Juan Martín Caicedo Ferrer.
Foto: CCI
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La Cámara Colombiana de Comercio de a Infraestructura (CCI) oficializó por medio de un comunicado el retiro del exministro, exalcalde de Bogotá y exsenador de la República, Juan Martín Caicedo Ferrer, quien llevaba más de 20 años vinculado a la CCI liderando el equipo, fortaleciendo y consolidando la institución.

Vea también:

  1. CCI reveló las cifras en rojo de la infraestructura en el país
    CCI reveló las cifras en rojo de la infraestructura en el país
    Foto: CCI
    Nación

    CCI reveló las cifras en rojo de la infraestructura en el país

La renuncia se da en medio de la Junta Nacional realizada el día de hoy, en dónde confirmó que daría un paso de lado y dejaría su cargo; sin embargo, Caicedo estará presente en el Congreso Nacional del gremio que se presidirá en los últimos días de noviembre, evento que se realizará en Cartagena.

Hasta ese entonces, su decisión ha sido no pronunciarse hasta su intervención oficial en el Congreso.

Caicedo se destaca por haber sido un líder que impulso el desarrollo en transporte, obras civiles y desarrollo regional. Impulsó el desarrollo de la infraestructura colombiana, promovió políticas públicas en el sector y ha realizado una integración y llamado al trabajo conjunto entre el sector público y privado del país.

La Junta Directiva de la CCI agradece su labor y reconoce el desempeño de Juan Martín Caicedo Ferrer, un hombre que se destacó por su trabajo dentro de la entidad, pues su labor fue reconocida en los centros de pensamiento caracterizándose como uno de los líderes empresariales más influyente y destacado en el gremio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cámara Colombiana de Infraestructura - CCI

Publicidad

Publicidad

Publicidad