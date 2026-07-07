Baloto.com habilita el cobro de premios de hasta $2 millones mediante llaves Bre-B

Los usuarios de Baloto.com ya podrán cobrar premios de hasta $2 millones mensuales utilizando las llaves Bre-B, el sistema que permite realizar transferencias inmediatas entre entidades financieras en Colombia. La nueva funcionalidad fue anunciada por Operador Nacional de Juegos como parte de su estrategia de transformación digital para facilitar el acceso a los premios obtenidos en los juegos Baloto Revancha, Miloto y Colorloto.

La opción estará disponible exclusivamente para quienes hayan realizado sus apuestas a través de Baloto.com. En estos casos, los jugadores podrán reclamar sus premios directamente desde la plataforma y recibir el dinero en la cuenta bancaria asociada a su llave Bre-B, sin necesidad de acudir a un punto físico.

La compañía aclaró que quienes hayan comprado sus tiquetes en establecimientos autorizados deberán continuar reclamando sus premios a través de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS.

¿Quiénes pueden utilizar esta nueva modalidad?

El nuevo sistema aplica únicamente para los premios generados por apuestas realizadas en el canal digital de Baloto.com.



En el caso de los premios desde los $2 millones y hasta 182 UVT, los pagos seguirán realizándose en los puntos físicos autorizados de SuRed y SuperGIROS. Si el premio supera las 182 UVT, el proceso de pago continuará a cargo de Fiduciaria de Occidente, de acuerdo con la reglamentación vigente.

Según explicó Operador Nacional de Juegos, la incorporación de Bre-B permitirá que los jugadores reciban el dinero de manera más ágil y, si así lo desean, puedan volver a utilizar esos recursos para realizar nuevas apuestas desde la misma plataforma.

William Pereira, gerente general de Operador Nacional de Juegos, aseguró que esta herramienta hace parte del proceso de modernización del servicio: "En Operador Nacional de Juegos seguimos evolucionando para ofrecer una experiencia cada vez más fácil, rápida y con los más altos estándares de seguridad y transparencia. Con esta nueva funcionalidad damos un paso importante en nuestro proceso de transformación digital facilitando el acceso a nuestro juego para que miles de colombianos sigan teniendo la oportunidad de cambiar sus vidas convirtiéndose en millonarios", afirmó.

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Crece el uso de Baloto.com entre los jugadores

La implementación del cobro mediante Bre-B llega en un momento de crecimiento del canal digital de Baloto.com. De acuerdo con las cifras entregadas por el operador, actualmente el 27% de las ventas de Baloto Revancha, Miloto y Colorloto se realizan a través de la plataforma digital, un comportamiento que evidencia el aumento en la preferencia de los usuarios por realizar sus apuestas de manera virtual.

La empresa también informó que más de 900.000 personas están registradas actualmente en Baloto.com, consolidando el portal como uno de los principales canales digitales del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.

Las cifras de operación también reflejan el crecimiento de la plataforma. Entre junio de 2023, cuando fue lanzada, y junio de 2026, Baloto.com acumuló ventas superiores a los $102.000 millones y comercializó más de 149 millones de tiquetes digitales.

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Según el operador, estos resultados respaldan la confianza de los usuarios en el canal y justifican la incorporación de nuevas herramientas que buscan simplificar la experiencia de compra y cobro de premios.

Paso a paso para cobrar un premio por Baloto.com

Los jugadores que cumplan con los requisitos podrán realizar el proceso completamente en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a Baloto.com y seleccionar la opción "Juega aquí".

Iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Acceder al menú "Cobrar premios".

Registrar una llave Bre-B.

Elegir los premios que desea reclamar, hasta el límite permitido de $2 millones mensuales.

Confirmar la solicitud de pago.

Descargar el comprobante de la transacción, que también será enviado al correo electrónico registrado.

Baloto.com incorporó el cobro digital de premios de hasta $2 millones a través de llaves Bre-B, facilitando a los jugadores el retiro de sus ganancias desde la plataforma.

Con esta actualización, Operador Nacional de Juegos busca fortalecer la experiencia digital de los usuarios de Baloto Revancha, Miloto y Colorloto, ofreciendo un mecanismo que reduce tiempos de espera y elimina la necesidad de desplazamientos para reclamar los premios obtenidos mediante apuestas realizadas en línea.