Baloto y Revancha, resultados hoy miércoles 1 de octubre de 2025

El miércoles, 1 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.560 del Baloto y Revancha, con millonarios acumulados que llamaron la atención de los apostadores en todo el país.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí se registraron miles de ganadores en las diferentes categorías.



Resultados del Baloto

Los números ganadores del Baloto fueron: 32 - 35 - 02 - 39 - 26 y la superbalota 11.El acumulado para el próximo sorteo del sábado, 4 de octubre sube a $22.500 millones.



Resultados de la Revancha

Por su parte, los números ganadores de la Revancha fueron: 20 - 11 - 41 - 15 - 25 y la superbalota 07. El acumulado de la Revancha asciende ahora a $4.500 millones para el sorteo del próximo miércoles.



Acumulados siguen creciendo

La ausencia de ganadores en las categorías principales hace que el próximo sorteo sea aún más atractivo para los apostadores. En conjunto, Baloto y Revancha suman más de $26.500 millones en premios acumulados.

Las autoridades de Baloto invitaron a los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados o en la página oficial para reclamar sus premios a tiempo.