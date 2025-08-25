Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 25 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y se ha ganado un lugar especial entre las loterías tradicionales del país. Con sorteos diarios, mantiene la ilusión de miles de jugadores que buscan la fortuna en cada jugada.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo.

Resultado Caribeña Día hoy, lunes 25 de agosto

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes, 25 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el 2025 los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días y sus resultados se pueden consultar después de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

La Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logre:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La flexibilidad es una de las ventajas de Caribeña Día, ya que cada jugador puede elegir cuánto invertir:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Reclamar un premio de Caribeña Día requiere cumplir con algunos requisitos básicos, que varían según el monto ganado.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

