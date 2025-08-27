Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 27 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Con sorteos diarios, este juego mantiene viva la ilusión de miles de apostadores que sueñan con convertirse en ganadores. Su atractivo radica en la sencillez de la mecánica y la posibilidad de jugar con montos accesibles, desde $500 hasta $25.000 pesos.

Para obtener un premio, las cifras apostadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Resultado Caribeña Día hoy, miércoles 27 de agosto

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles, 27 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde 2025 se incorporó la opción de una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las posibilidades de incrementar las ganancias si se acierta junto con otras combinaciones.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días y su resultado puede consultarse después de las 2:30 p.m..



Cómo se juega el chance

La Caribeña Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen del número de cifras acertadas y de su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: ganar al acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Día es flexible en cuanto al valor de las apuestas:



El monto mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre es necesario presentar documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (basado en UVT):

