Caribeña Día resultado del último sorteo hoy 28 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia. Cada tarde reúne la ilusión de miles de apostadores que confían en acertar la combinación ganadora. Su popularidad radica en la facilidad para participar y en la posibilidad de obtener premios con apuestas desde apenas $500 pesos.

Los números que salen favorecidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con los obtenidos en el sorteo oficial.

Los números que salen favorecidos deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con los obtenidos en el sorteo oficial.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta en combinación con otras cifras.



¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 2:30 p. m.



Cómo se juega el chance

Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, que determinan los premios según el número de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego es accesible para todos los bolsillos, ya que permite una amplia flexibilidad en los valores de apuesta:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso de cobro depende del monto del premio, pero existen documentos básicos que siempre son obligatorios:

Documentos fundamentales:

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

