Caribeña Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia.

Cada tarde, miles de apostadores viven la emoción de conocer la combinación ganadora, atraídos por la facilidad de participación y la posibilidad de jugar con apuestas desde $500 pesos. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 31 de agosto de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de obtener mayores premios al combinarlo con las demás cifras.



Horario del sorteo

El Caribeña Día se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican pocos minutos después de las 2:30 p.m.



Modalidades de juego

Este chance ofrece varias formas de ganar, según el número de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Valor de la apuesta

El Caribeña Día se adapta a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los apostadores deben presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio (en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

El Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los chances preferidos en Colombia, gracias a su facilidad de juego, variedad de modalidades y atractivas opciones de premio.