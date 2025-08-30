Caribeña Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de agosto de 2025

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores se llenan de expectativa al esperar la combinación ganadora, atraídos por la sencillez de su formato y la posibilidad de participar con apuestas desde tan solo $500 pesos. Vea el sorteo en vivo aquí:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Desde este año, los apostadores pueden incluir la quinta balota, una opción que ofrece la posibilidad de aumentar las ganancias si se acierta en combinación con las demás cifras.



¿A qué hora se juega el Caribeña Día?

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado, y los resultados oficiales se publican poco después de las 2:30 p. m.



Modalidades de juego del Caribeña Día

Este chance ofrece distintas formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Valor de la apuesta

El Caribeña Día se adapta a todo tipo de presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo reclamar un premio del Caribeña Día

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio (en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.

El Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los chances preferidos en el país, gracias a su facilidad de participación, variedad de modalidades y atractivas opciones de premio.