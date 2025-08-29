Caribeña Día resultado del último sorteo hoy viernes 29 de agosto de 2025

La Caribeña Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en Colombia. Cada tarde reúne la expectativa de miles de apostadores que sueñan con acertar la combinación ganadora. Su éxito radica en la facilidad de participación y en la posibilidad de obtener premios con apuestas desde tan solo $500 pesos.

Número ganador del Caribeña Día – 28 de agosto de 2025

El sorteo de este viernes dejó como resultado la siguiente combinación:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta cifra:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una quinta balota, lo que puede incrementar las ganancias si se acierta en combinación con otras cifras.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo del chance Caribeña Día se realiza de lunes a sábado y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 2:30 p. m.



Cómo se juega el chance Caribeña Día

Este juego ofrece diversas modalidades de apuesta, que determinan los premios según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

El juego es accesible para todos los bolsillos, con valores que se adaptan a cada jugador:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos:



Documentos fundamentales:

Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):