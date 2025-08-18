Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 18 de agosto de 2025

El Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales en Colombia, especialmente en la región Caribe.

Durante años, este juego ha acompañado a miles de apostadores que, con ilusión y esperanza, ponen a prueba su suerte con la posibilidad de obtener atractivos premios.

Gracias a la opción de participar desde $500 pesos, el Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos preferidos, tanto por su accesibilidad como por la tradición que representa en la cultura popular.

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 18 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Caribeña Día se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m.. Los resultados oficiales se encuentran disponibles desde las 2:30 p. m., y pueden ser consultados en los puntos de venta autorizados o a través de plataformas en línea.



Modalidades de juego

Este sorteo ofrece varias formas de participar, lo que amplía las posibilidades de ganar según el número de cifras elegidas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra directo (uña): coincidencia con la última cifra.

Un aspecto novedoso es que, desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de obtener premios más altos al combinarse con el resultado principal.



Valor de la apuesta

El Caribeña Día mantiene su atractivo gracias a la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que lo hace accesible para distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.

Apuesta máxima por tiquete: $10.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Caribeña Día depende del valor ganado, aunque siempre será indispensable presentar la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria (vigente máximo 30 días y a nombre del ganador).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, con un tiempo estimado de ocho días hábiles.