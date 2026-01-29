En vivo
La historia se repite 50 años después: accidente de la misma aerolínea en la misma ruta

El avión accidentado era un bimotor Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, operado por Searca, que despegó del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, con destino al de Aguas Claras, en Ocaña.

Por: EFE
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

