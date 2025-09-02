Caribeña Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores siguen con expectativa el resultado de este sorteo, que combina sencillez, bajo costo y la posibilidad de ganar premios llamativos.

Su popularidad se debe precisamente a la facilidad para participar y al amplio rango de apuestas disponibles.

Este juego permite apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, y para resultar ganador es necesario que las cifras seleccionadas coincidan, de izquierda a derecha, con el número oficial del sorteo.

Número ganador hoy, martes 2 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 2 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Además, desde el año 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las oportunidades de obtener un premio al combinarse con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Día

El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. Los resultados quedan disponibles de manera inmediata para su consulta en los diferentes canales oficiales.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades de participación, cada una con premios que varían según el número de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Una de las ventajas del chance Caribeña Día es su flexibilidad, ya que se adapta a distintos presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio del sorteo Caribeña Día se deben presentar documentos básicos y, en algunos casos, cumplir requisitos adicionales según el monto del premio:

Documentos fundamentales (para cualquier premio):



Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (con base en UVT):

