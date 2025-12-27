Caribeña Día resultado sábado 27 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

Su trayectoria, marcada por la constancia y la transparencia, ha fortalecido un vínculo especial con los apostadores de la región, convirtiéndola en un referente dentro del mundo del chance. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultados del chance Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 27 de diciembre de 2025, es el 9111 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9111

Dos últimas cifras: 11

Tres últimas cifras: 111

La quinta: 9

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en su horario y la claridad del proceso han sido fundamentales para mantener la confianza de los apostadores y consolidar su reputación como uno de los juegos de chance más confiables de la región.

Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los mayores atractivos de la Caribeña Día es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes recién comienzan. Entre las opciones disponibles se encuentran:

4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada jornada renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte pueda cambiar su día.