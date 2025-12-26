Caribeña Día resultado viernes 26 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano.

Su larga trayectoria y el estrecho vínculo que ha construido con los apostadores de la región la han convertido en una referencia obligada dentro del mundo del chance. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Caribeña Día

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 26 de diciembre de 2025, es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en su horario y la claridad del procedimiento han sido claves para fortalecer la confianza de los apostadores y mantener su reputación como uno de los juegos de chance más confiables del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos gustos y niveles de experiencia. Entre las opciones disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

acertar exactamente las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera cada tarde y la flexibilidad de sus modalidades de juego, la Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada jornada renueva la ilusión de miles de jugadores que mantienen viva la esperanza de que la suerte esté de su lado.