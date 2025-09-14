Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares de Colombia. Su atractivo radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de aspirar a premios millonarios.

Cada noche, miles de personas esperan con ilusión los resultados, soñando con convertirse en los próximos afortunados.

Número ganador hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

En el sorteo del domingo, 14 de septiembre de 2025, la suerte favoreció al siguiente resultado oficial: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este juego incorporó una quinta balota adicional, lo que abrió nuevas combinaciones y aumentó las oportunidades de acceder a recompensas mucho más atractivas.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, permitiendo a los jugadores verificar rápidamente si sus números fueron los ganadores.



Modalidades de juego del chance

El chance ofrece varias formas de apostar, adaptándose a diferentes gustos y estrategias. Estas son las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

Uno de los mayores atractivos de este sorteo es su accesibilidad, ya que cualquier persona puede participar con montos bajos. Los valores son:



Monto mínimo por apuesta: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Límite total por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio

El proceso para cobrar premios es sencillo, siempre que se cumplan con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor ganado, se aplican condiciones adicionales:

