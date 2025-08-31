Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy domingo 31 de agosto de 2025

La Caribeña Noche se ha convertido en uno de los sorteos más tradicionales y esperados del país. Este popular juego de chance en Colombia reúne a miles de apostadores que confían en la suerte cada día, con la esperanza de llevarse un premio significativo.

Se trata de un juego sencillo y accesible, en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando el orden de izquierda a derecha.

Resultado del sorteo del domingo 31 de agosto de 2025

En la jornada del domingo, 31 de agosto, el número ganador de la Caribeña Noche fue: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las oportunidades de obtener mayores ganancias al combinarlo con otras cifras.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados están disponibles a partir de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance

El atractivo de este juego radica en sus diferentes modalidades de apuesta, que permiten ajustar las posibilidades de ganar según las cifras seleccionadas y el orden en que se acierten:



Cuatro cifras directo o superpleno: Ganar al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche se caracteriza por su flexibilidad, lo que permite a los jugadores elegir cuánto invertir en cada jugada:



El valor mínimo de apuesta es de $500 pesos.

El valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Al ganar, el proceso de cobro depende del valor del premio, aunque siempre será necesario presentar ciertos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (con base en UVT):

