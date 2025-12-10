Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más representativos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este chance se ha transformado en una cita nocturna que reúne emoción, expectativa y un fuerte sentido de comunidad entre miles de jugadores que siguen su transmisión cada día.

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota renovó por completo la dinámica del sorteo. Esta actualización amplió las combinaciones posibles, aumentó las probabilidades de acierto y agregó un elemento de suspenso que se mantiene hasta los últimos segundos de cada emisión.

Resultado oficial del 10 de diciembre de 2025

Durante la noche del miércoles, 10 de diciembre de 2025, la Caribeña Noche anunció su resultado oficial, definiendo la suerte de numerosos apostadores:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados, permitiendo consultar la información de manera rápida y segura.



Modalidades de juego disponibles

La Caribeña Noche cuenta con diversas opciones diseñadas para todo tipo de jugadores, desde quienes apenas inician en el mundo del chance hasta los apostadores más experimentados:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: s e gana sin importar el orden.

e gana sin importar el orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: últimas tres cifras en cualquier orden.

últimas tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, cada jugador puede ajustar su apuesta según su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.



Costos de las apuestas

Fiel a su propuesta accesible, la Caribeña Noche mantiene tarifas que se adaptan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Esta estructura flexible la convierte en una de las opciones más populares dentro de los juegos de chance en Colombia.

¿Cómo reclamar los premios?

Reclamar un premio de la Caribeña Noche es un proceso sencillo, diseñado para ofrecer seguridad y transparencia. Para recibir el pago, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad (original y fotocopia).

Dependiendo del monto —calculado en UVT— podrían requerirse documentos adicionales según las normas vigentes.