Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

La Caribeña Noche continúa siendo uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Gracias a una trayectoria que ha ganado reconocimiento con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha convertido en una consulta habitual para miles de personas que revisan a diario los resultados del chance, motivadas tanto por la posibilidad de obtener un premio como por la tradición que rodea al juego en distintas regiones del país.

Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy sábado 10 de enero de 2026

Durante el sorteo realizado en la noche del sábado 10 de enero de 2026, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos jugadores. El resultado oficial fue el siguiente: 7499 - 1



Número ganador: 7499

Tres últimas cifras: 499

Dos últimas cifras: 99

Quinta balota: 1

¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizada la transmisión, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable a través de los canales autorizados.

Este horario fijo hace parte de la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo y la verificación oportuna de los números ganadores.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, experiencia y presupuesto.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se caracteriza por ofrecer valores accesibles, lo que fomenta una participación amplia y responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y un documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, el operador puede solicitar requisitos adicionales, de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos. Cumplir con estas condiciones garantiza un pago oportuno y refuerza la transparencia y confianza en uno de los sorteos más tradicionales del Caribe colombiano.