Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 11 de octubre de 2025

La Caribeña Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente entre los jugadores de la región Caribe. Su popularidad se debe a la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción que generan sus atractivos premios, capaces de transformar la vida de cualquier ganador.

Como es habitual, los apostadores pudieron conocer los resultados minutos después del sorteo, realizado a las 10:30 p. m., horario establecido para este juego nocturno.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, sábado 11 de octubre de 2025

En la noche del sábado, 11 de octubre de 2025, el resultado oficial de Caribeña Noche fue el siguiente: (en minutos).



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Una innovación que amplía las oportunidades

Desde 2025, La Caribeña Noche implementó una importante novedad: la inclusión de una quinta balota. Esta innovación aumentó las combinaciones posibles y, por tanto, mejoró las probabilidades de ganar. Gracias a este cambio, la participación se ha incrementado notablemente, sumando cada noche a miles de jugadores que buscan convertirse en los próximos afortunados.



Horario del sorteo

El sorteo de La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m.. Minutos después, los resultados se publican en los canales oficiales autorizados, lo que permite a los apostadores verificar de manera rápida y segura si su número fue el favorecido.



Modalidades de juego

Una de las características más destacadas de Caribeña Noche es su variedad de modalidades, pensadas para ajustarse a distintos gustos y presupuestos:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada una de estas modalidades ofrece diferentes niveles de ganancia, ampliando las posibilidades de obtener un premio.



Costo de las apuestas

La Caribeña Noche conserva su carácter accesible, con un esquema flexible que permite participar con montos bajos y ajustados a diferentes bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos

Límite por tiquete: $25.000 pesos

Esta estructura ha sido clave para mantener el atractivo del sorteo entre personas de todos los niveles económicos.



Requisitos para reclamar premios

El proceso para reclamar un premio es sencillo, siempre que se cumplan los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

Además, dependiendo del valor del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

