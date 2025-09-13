Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más esperados en el país. Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de soñar con premios millonarios. Cada noche, miles de colombianos siguen atentos este sorteo con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores.

Número ganador de Caribeña Noche hoy, sábado 13 de septiembre

En el sorteo del sábado, 13 de septiembre de 2025, la suerte favoreció al siguiente resultado oficial: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el juego incluyó una quinta balota adicional, lo que amplió las posibilidades de combinación y aumentó las oportunidades de obtener premios más atractivos.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

El sorteo de la Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.. Los resultados oficiales se publican minutos después en los canales de consulta autorizados, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su número fue el afortunado.



Modalidades de juego del chance

El chance ofrece distintas formas de apostar, adaptándose a los gustos y estrategias de cada participante. Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

La accesibilidad es uno de los grandes atractivos de este sorteo. Los valores para participar son:



Monto mínimo por apuesta: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Límite total por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar un premio

Cobrar los premios de la Caribeña Noche es un proceso sencillo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos básicos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Llevar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, se aplican condiciones adicionales:

