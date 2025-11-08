Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

La Caribeña Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más queridos y representativos del Caribe colombiano. Más que un simple juego de azar, este chance se ha convertido en una tradición nocturna que combina emoción, esperanza y comunidad. Cada noche, miles de jugadores esperan con ilusión el número ganador, disfrutando de un espacio que une a familias y vecinos en torno a la suerte y la alegría propia de la región.

Resultado oficial del Caribeña Noche – 8 de noviembre de 2025

En la noche del sábado 8 de noviembre de 2025, el sorteo de Caribeña Noche dejó el siguiente resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota: una innovación que amplió las posibilidades

Desde 2025, la Caribeña Noche incorporó la modalidad de la quinta balota, una novedad que revolucionó su dinámica y multiplicó las oportunidades de ganar. Gracias a esta innovación, se abrieron nuevas combinaciones posibles, generando más emoción y aumentando la participación de los jugadores habituales y de quienes se animan a probar suerte por primera vez.

Esta quinta balota no solo incrementó las probabilidades de acierto, sino que también convirtió cada sorteo en un momento de mayor expectativa y suspenso, reforzando la conexión del público con este tradicional juego del Caribe.



¿A qué hora se realiza el sorteo?

El sorteo de la Caribeña Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m., un horario que encaja perfectamente con la rutina nocturna de los hogares del Caribe colombiano.



Minutos después de la transmisión, los resultados oficiales se publican en los canales autorizados, garantizando una consulta rápida, transparente y segura. Esta inmediatez refuerza la confianza de los apostadores y mantiene el prestigio del sorteo dentro de los juegos de azar más serios del país.



Modalidades de juego disponibles

Una de las principales fortalezas de la Caribeña Noche es su amplia variedad de modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a las diferentes estrategias y presupuestos de los jugadores. Entre ellas se destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintos niveles de riesgo y recompensa, lo que permite a cada jugador elegir su forma de participar y aumentar la emoción con cada jugada.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche mantiene su carácter popular y accesible, lo que la ha convertido en una opción ideal para jugadores de todos los niveles. Los valores permitidos son los siguientes:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima por jugada: $10.000

Límite por tiquete: $25.000

Este sistema flexible permite participar con montos bajos sin renunciar a la posibilidad de obtener premios significativos, manteniendo el equilibrio entre diversión y accesibilidad.



¿Cómo reclamar los premios?

El proceso para reclamar un premio de la Caribeña Noche es rápido y sencillo, siempre que el jugador cumpla con los requisitos exigidos. Para hacerlo, debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican las siguientes condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Este protocolo garantiza la transparencia del proceso y protege tanto a los ganadores como a la organización del sorteo.