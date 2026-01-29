Resultados Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: números ganadores del 28 de enero de 2026

La noche del miércoles 28 de enero de 2026 se jugaron los sorteos de la as loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: el premio mayor se queda en Villavicencio

La Lotería del Meta, en su sorteo número 3283, entregó un premio mayor de $1.800 millones de pesos. El número favorecido fue el 2889, de la serie 123, el cual fue despachado a la ciudad de Villavicencio.

Este sorteo también repartió premios secos de alta cuantía: un primer seco de $300 millones para el número 6209 (serie 067) y un segundo seco de $200 millones para el 9266 (serie 129). En total, la entidad reportó una bolsa de premios superior a los $7.200 millones disponibles para los ganadores.

Resultados Lotería del Meta 28 de enero 2026 Lotería del Meta

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4940

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4940, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 4519, de la serie 267, despachado a la ciudad de Medellín. Además del premio principal, la lotería caldense destacó el número 9946 como ganador de $1.500.000 sin serie. La estructura de premios incluyó dos secos de $300 millones cada uno (números 7669 y 5854) y una amplia gama de aproximaciones que benefician a miles de apostadores en el Eje Cafetero y el resto del país.

Lotería de Manizales hoy

Lotería del Valle: Sorteo 4833 y su impacto regional

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4833. El número ganador del premio mayor fue el 5089, con la serie 163. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano y, en esta ocasión, incluyó un importante premio seco de $500 millones para el número 1803 (serie 099) y dos premios adicionales de $100 millones.



Resultados Lotería del Valle

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo cierre de enero

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2.611) no registró ganadores para el acumulado principal de $19.200 millones. Los números sorteados fueron 09 - 15 - 18 - 26 - 40 con la Súper Balota 13. A pesar de no haber un ganador del gran premio, se registraron 19.788 ganadores en categorías menores, sumando una premiación total de $153.727.850. El nuevo acumulado para el próximo sábado 31 de enero asciende a $19.600 millones.

En cuanto a la Revancha, los números fueron 02 - 09 - 17 - 23 - 35 y la Súper Balota 02. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.300 millones.

Baloto Revancha