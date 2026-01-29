En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Probabilidad del fin del mundo está en su punto más crítico, según el Reloj del Juicio Final

Probabilidad del fin del mundo está en su punto más crítico, según el Reloj del Juicio Final

El Reloj del Apocalipsis es un símbolo dirigido por un grupo de científicos, entre ellos 13 premios Nobel, creado en 1947.

Publicidad

Publicidad

Publicidad