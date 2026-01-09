Ecuación matemática creada en 1960 da posible fecha del fin del mundo en 2026: ¿cuándo?

Las teorías sobre el fin del mundo suelen ganar fuerza cada vez que se acerca una fecha señalada. Tras la recordada y errónea interpretación del calendario maya en 2012, una nueva hipótesis volvió a viralizarse en redes sociales: una ecuación matemática desarrollada hace más de seis décadas que señala el año 2026 como un punto crítico para la humanidad.

El modelo fue presentado en 1960 por los científicos Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, de la Universidad de Illinois, y publicado en la revista académica Science. A diferencia de predicciones místicas o religiosas, este planteamiento se basó en el análisis matemático del crecimiento poblacional humano.

Los investigadores aplicaron un modelo de crecimiento exponencial para estudiar la evolución de la población mundial a partir de datos históricos de natalidad y mortalidad. Según su planteamiento, si la población continuaba creciendo al mismo ritmo observado durante los dos mil años previos al estudio, se alcanzaría un punto teórico insostenible.

Desde la matemática, ese escenario implica que el número de habitantes tendería al infinito en un tiempo finito, algo imposible en un planeta con recursos limitados. Al extrapolar las cifras disponibles en ese momento, la ecuación arrojó una fecha concreta.



La fecha señalada por el modelo

De acuerdo con el cálculo, el punto crítico, al que los autores denominaron “Doomsday” o Día del Juicio Final, se ubicaría en el viernes 13 de noviembre de 2026. No obstante, los científicos nunca afirmaron que ese día ocurriría un apocalipsis ni detallaron una causa específica como guerras, desastres naturales o el uso de armas nucleares.

Por el contrario, el concepto fue planteado como una advertencia teórica sobre los límites del crecimiento poblacional y la necesidad de repensar los modelos de desarrollo humano.

Con el paso del tiempo, el crecimiento de la población mundial se ha desacelerado en varias regiones, lo que ha llevado a muchos expertos a considerar este modelo como una simplificación extrema.

