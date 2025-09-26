Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

La Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente en la región Caribe.

Su éxito radica en la facilidad para participar, el bajo costo de las apuestas y la emoción de ganar premios que pueden cambiar la vida de cualquier jugador. Vea aquí el sorteo en vivo:

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota amplió las combinaciones posibles, aumentando las probabilidades de acierto y el atractivo de los premios, lo que ha motivado a más personas a participar cada noche.



Horario del sorteo

La Caribeña Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m., y los resultados oficiales se publican minutos después en los canales autorizados para que los apostadores puedan verificar de inmediato si resultaron ganadores.



Modalidades de juego

Parte de su popularidad se debe a la variedad de opciones de apuesta, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas, brindando múltiples oportunidades de ganar.



Costo de las apuestas

Este sorteo es accesible para todos los jugadores gracias a su rango de precios:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

$10.000 pesos. Límite por tiquete: hasta $25.000 pesos.

Requisitos para reclamar premios

Cobrar un premio es un proceso sencillo, siempre que se presenten los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se pueden requerir pasos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su mezcla de emoción, premios llamativos y la posibilidad de participar con apuestas al alcance de todos, la Caribeña Noche continúa siendo una de las opciones de chance más atractivas del país.