Cayó el Chance Millonario con un premio de $3.239 millones; esta es la ciudad del afortunado

La alegría inunda Tunja y todo el departamento de Boyacá, ya que un afortunado residente boyacense se ha convertido en el flamante ganador del Chance Millonario, llevándose a casa un impresionante premio de $3.239 millones. La suerte le sonrió a este jugador en el punto de venta JER “Camol” de Tunja.

El feliz ganador, cuya identidad no ha sido revelada, acertó la combinación ganadora con los números 3519 y 7246. Estos números fueron jugados a través de las loterías ‘Cruz Roja’ y ‘Lotería del Huila’. Con una inversión de tan solo $5.000 en la modalidad de juego Chance Millonario, este boyacense ha logrado un cambio de vida significativo.

Esta es la segunda vez en el presente año que el gran acumulado de Chance Millonario cae en el departamento de Boyacá. La primera ocasión tuvo lugar en mayo, donde la suerte sonrió a Duitama y Moniquirá.

Ahora, es el turno de Tunja para celebrar esta millonaria victoria, demostrando que la suerte puede llegar a cualquier rincón de Boyacá y Colombia.

JER, la empresa detrás del Chance Millonario, ha expresado su inmensa satisfacción con este nuevo premio. Zharick González, coordinadora de mercadeo en JER, comentó:

Estamos felices y muy emocionados con la caída de este gran acumulado porque es un reflejo del buen trabajo que hemos venido realizando como empresa para que nuestros clientes se sientan ganadores

Chance Millonario se consolida como la modalidad de juego favorita por su gran acumulado, que se reinicia sobre los mil millones de pesos, así como por su transparencia y compromiso con el juego legal y regulado.