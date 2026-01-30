Chance Super Astro Luna: en vivo y resultado del último sorteo hoy viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Luna es uno de los chances más populares en Colombia, gracias a una mecánica de juego que combina dos elementos tradicionales del azar: un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, y uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Esta mezcla entre números y astrología lo ha convertido en una de las alternativas más llamativas para los apostadores a nivel nacional.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este viernes 30 de enero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este chance permite realizar apuestas accesibles, con valores que van desde $500 hasta $10.000, lo que facilita la participación de distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, y el signo zodiacal elegido debe ser exactamente el mismo que el anunciado en el sorteo.
El Super Astro Luna se juega todos los días, con horarios definidos según la jornada.
De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Estos horarios se mantienen sin cambios, lo que permite a los jugadores estar atentos a la publicación de los resultados en el momento indicado.
Participar en el chance Super Astro Luna es un proceso sencillo y estructurado, que se realiza siguiendo estos pasos:
Esta modalidad permite mayor flexibilidad al momento de definir la estrategia de juego.
El Super Astro Luna se caracteriza por ofrecer flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que facilita la participación de jugadores ocasionales y frecuentes:
Estos rangos hacen que el juego sea accesible para un público amplio en todo el país.
El Super Astro Luna está disponible en puntos de venta físicos autorizados en todo el territorio nacional. Esto permite a los apostadores participar de forma segura, regulada y confiable desde diferentes ciudades y municipios de Colombia.
El proceso para reclamar un premio del Super Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen documentos obligatorios que deben presentarse en todos los casos.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|29 Enero 2026
|7270 - Virgo
|Astro Luna
|28 Enero 2026
|4797 - Piscis
|Astro Luna
|27 Enero 2026
|1171 - Géminis
|Astro Luna
|26 Enero 2026
|2042 - Acuario
|Astro Luna
|25 Enero 2026
|0824 - Sagitario
|Astro Luna
|24 Enero 2026
|2502 - Piscis
|Astro Luna
|23 Enero 2026
|4468 - Capricornio
|Astro Luna
|22 Enero 2026
|7484 - Aries
|Astro Luna
|21 Enero 2026
|9075 - Piscis
|Astro Luna
|20 Enero 2026
|5496 - Aries
|Astro Luna
|19 Enero 2026
|8041 - Tauro
|Astro Luna
|18 Enero 2026
|2704 - Sagitario
|Astro Luna
|17 Enero 2026
|3042 - Virgo