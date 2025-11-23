Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

Publicidad
El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su larga historia y su conexión con la cultura del suroccidente colombiano lo han convertido en una tradición que trasciende generaciones.
Su identidad, inspirada en el color del chontaduro —símbolo de prosperidad, energía y esperanza— ha logrado que este juego de chance sea un referente regional y uno de los más apreciados por los apostadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 23 de noviembre de 2025 es el 5298 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Este sorteo ofrece varias formas de jugar, adaptadas a distintos tipos de apostadores, desde quienes participan ocasionalmente hasta los más expertos. Cada modalidad combina estrategia, intuición y la emoción propia del azar:
Estas opciones permiten que cada sorteo mantenga el suspenso y brinde diferentes oportunidades de ganar.
La accesibilidad es una de las mayores fortalezas de este chance.
Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que jugadores con distintos presupuestos puedan participar.
Para cobrar un premio del Chontico Día, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:
Según el valor del premio, expresado en UVT, se exigen requisitos adicionales:
El Chontico Día es más que un sorteo: es una tradición que hace parte de la identidad vallecaucana. Su transparencia, su cercanía con la comunidad y su popularidad lo mantienen entre los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.