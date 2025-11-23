Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Su larga historia y su conexión con la cultura del suroccidente colombiano lo han convertido en una tradición que trasciende generaciones.

Su identidad, inspirada en el color del chontaduro —símbolo de prosperidad, energía y esperanza— ha logrado que este juego de chance sea un referente regional y uno de los más apreciados por los apostadores. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 23 de noviembre de 2025 es el 5298 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5298

Dos últimas cifras: 98

Tres últimas cifras: 298

La quinta: 0

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Este sorteo ofrece varias formas de jugar, adaptadas a distintos tipos de apostadores, desde quienes participan ocasionalmente hasta los más expertos. Cada modalidad combina estrategia, intuición y la emoción propia del azar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: se gana con las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana con las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Estas opciones permiten que cada sorteo mantenga el suspenso y brinde diferentes oportunidades de ganar.



¿Cuánto vale apostar al Chontico Día?

La accesibilidad es una de las mayores fortalezas de este chance.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que jugadores con distintos presupuestos puedan participar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio del Chontico Día, el ganador debe acudir a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT, se exigen requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día es más que un sorteo: es una tradición que hace parte de la identidad vallecaucana. Su transparencia, su cercanía con la comunidad y su popularidad lo mantienen entre los juegos de chance más queridos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.