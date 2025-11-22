Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 22 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Con una larga trayectoria y una fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano, este chance ha logrado ganarse un lugar especial entre los jugadores de la región.

Su identidad está inspirada en el color del chontaduro, un fruto asociado con prosperidad, alegría y esperanza, lo que ha convertido al sorteo en un verdadero símbolo regional. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 22 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Este sorteo ofrece varias alternativas pensadas para diferentes perfiles de jugadores, desde quienes participan ocasionalmente hasta los más experimentados. Cada modalidad combina intuición, estrategia y la emoción del azar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Estas opciones mantienen el suspenso en cada sorteo y ofrecen distintas posibilidades para aumentar las probabilidades de ganar.



¿Cuánto vale apostar al Chontico Día?

La accesibilidad es una de sus mayores ventajas. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin dificultad.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El cobro de premios es un trámite rápido y seguro. Para reclamar, el ganador debe presentarse en un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible.

Dependiendo del monto del premio, expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no solo es un sorteo, sino una tradición profundamente arraigada en la identidad vallecaucana. Su transparencia, cercanía con la comunidad y popularidad lo mantienen como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.