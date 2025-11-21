En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy viernes 21 de noviembre de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad