Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con el paso de los años, este juego logró construir un vínculo especial con la comunidad gracias a su cercanía, su tradición y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.
Inspirado en el característico color del chontaduro —fruto asociado con prosperidad, alegría y esperanza— este sorteo es considerado un símbolo regional que cada día reúne a miles de jugadores en busca de buena fortuna. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para todo tipo de jugadores, desde quienes realizan apuestas ocasionales hasta los más experimentados. Cada opción combina intuición, estrategia y la emoción del azar:
Estas modalidades mantienen la expectativa en cada sorteo y brindan múltiples oportunidades para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar.
Una de las fortalezas del Chontico Día es su accesibilidad. Los jugadores pueden apostar desde $500 y hasta $25.000, adaptándose a diferentes presupuestos y estilos de participación.
El proceso de cobro es ágil y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:
Según el monto obtenido, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican requisitos adicionales:
El Chontico Día sigue siendo más que un sorteo: es una tradición que refleja la identidad vallecaucana. Gracias a su transparencia, arraigo popular y cercanía con la comunidad, continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, entregando cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.