Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más emblemáticos del Valle del Cauca. Con el paso de los años, este juego logró construir un vínculo especial con la comunidad gracias a su cercanía, su tradición y su fuerte conexión con la cultura del suroccidente colombiano.

Inspirado en el característico color del chontaduro —fruto asociado con prosperidad, alegría y esperanza— este sorteo es considerado un símbolo regional que cada día reúne a miles de jugadores en busca de buena fortuna. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 21 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para todo tipo de jugadores, desde quienes realizan apuestas ocasionales hasta los más experimentados. Cada opción combina intuición, estrategia y la emoción del azar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar con las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden salir en cualquier orden.

las tres cifras pueden salir en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): se gana al acertar la última cifra.

Estas modalidades mantienen la expectativa en cada sorteo y brindan múltiples oportunidades para quienes buscan aumentar sus posibilidades de ganar.



Valor de las apuestas

Una de las fortalezas del Chontico Día es su accesibilidad. Los jugadores pueden apostar desde $500 y hasta $25.000, adaptándose a diferentes presupuestos y estilos de participación.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro es ágil y seguro. Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el monto obtenido, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

documentos básicos + formulario SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día sigue siendo más que un sorteo: es una tradición que refleja la identidad vallecaucana. Gracias a su transparencia, arraigo popular y cercanía con la comunidad, continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, entregando cada día una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.