Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 5 de octubre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos y tradicionales del Valle del Cauca, un chance que combina la emoción de ganar con el orgullo regional.

Inspirado en el chontaduro —la fruta emblemática del suroccidente colombiano—, este sorteo se ha convertido en parte del día a día de miles de jugadores que disfrutan seguirlo cada tarde. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 5 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo para que los jugadores puedan seguir el sorteo en tiempo real. Esta cita diaria se ha convertido en una costumbre en el Valle del Cauca, donde miles de personas viven la emoción de saber si sus números fueron los elegidos.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito del Chontico Día es su variedad de formas para jugar, lo que permite elegir entre apuestas simples o combinadas, según el gusto y la estrategia de cada jugador:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes prueban suerte de vez en cuando como a los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles.

Con su tradición vallecaucana, premios atractivos y la emoción diaria de sus sorteos, el Chontico Día sigue consolidándose como una de las apuestas más populares del suroccidente colombiano, extendiendo su fama a otras regiones del país.