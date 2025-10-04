Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Valle del Cauca.

Más allá de los premios, este chance representa una parte importante de la cultura regional, pues rinde homenaje al chontaduro, la fruta emblemática del suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo, lo que permite a los jugadores seguir el sorteo en tiempo real. Esta cita diaria ha convertido al juego en una costumbre arraigada en la región, llena de expectativa y emoción.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es la variedad de formas para participar, pensadas para todo tipo de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible para todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a quienes prueban suerte de manera ocasional como a los apostadores más constantes.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este último caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su tradición vallecaucana, sus premios atractivos y la emoción diaria de sus sorteos, el Chontico Día sigue siendo una de las apuestas favoritas no solo en el Valle del Cauca, sino también en otras regiones del país.