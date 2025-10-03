Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 3 de octubre de 2025

El Chontico Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del Valle del Cauca. Más que un simple sorteo, se ha convertido en un símbolo cultural de la región, pues rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano.

Cada jornada, miles de jugadores esperan con entusiasmo el resultado, atraídos tanto por la tradición como por la posibilidad de obtener atractivos premios en efectivo. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 3 de octubre de 2025 es el 8639 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8639

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 639

La quinta: 8

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m. con transmisión en vivo, lo que permite a los apostadores seguir en tiempo real el desarrollo del sorteo. Esta rutina diaria refuerza la emoción y el sentido de tradición que caracteriza a este juego de azar.



Modalidades de apuesta

Este chance se destaca por ofrecer diversas formas de participación que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todo tipo de jugadores, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos. Esta flexibilidad lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes juegan de manera ocasional como para los apostadores habituales.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio (calculado en UVT – Unidad de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su arraigo cultural, su accesibilidad y la emoción de los sorteos diarios, el Chontico Día se mantiene como una de las apuestas favoritas no solo en el Valle del Cauca, sino también entre jugadores de otras regiones del país.