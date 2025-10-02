Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 2 de octubre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del Valle del Cauca.

Más allá de los premios en efectivo que atraen a miles de apostadores, este sorteo se ha convertido en un símbolo cultural de la región, pues rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática del suroccidente colombiano. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 2 de octubre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., con transmisión en vivo que mantiene a los apostadores a la expectativa. Cada tarde, miles de personas siguen el resultado con entusiasmo, lo que refuerza la emoción y la tradición del sorteo.



Modalidades de apuesta

Uno de los grandes atractivos de este chance es la variedad de formas de juego, pensadas para distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible, ya que permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores más frecuentes.



Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar en los puntos autorizados:



El tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este último caso, el pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su arraigo cultural, la emoción diaria y la posibilidad de ganar atractivos premios, el Chontico Día se mantiene como una de las apuestas favoritas de los vallecaucanos y de muchos jugadores en otras regiones del país.